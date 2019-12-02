Китай ввел санкции против США из-за Гонконга

Поводом для этого стало подписание американским президентом закона о правах человека в китайской автономии.

Китайские санкции коснулись ряда неправительственных организаций США, включая Human Rights Watch и Freedom House. Власти КНР обвинили правозащитные центры в поддержке протестов в Гонконге. О введении ограничительных мер рассказала на брифинге официальный представитель МИДа Китая Хуа Чуньин, передает РИА Новости. Помимо санкций в отношении НПО, Пекин решил приостановить рассмотрение запросов на посещение Гонконга американскими военными кораблями и самолетами, уточняет агентство Reuters.

Поводом для резкой реакции КНР стали законы, подписанные Дональдом Трампом в конце ноября. Первый называется «О защите прав человека и демократии в Гонконге», который вводит санкции против людей, ответственных за применение силы в отношении протестующих. Во втором речь идет о запрете поставок в специальный административный район определенной полицейской экипировки.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня. Жители города выходили на улицы с требованием отказаться от принятия закона, позволяющего экстрадировать преступников на материковый Китай. Власти Гонконга отозвали документ, но протесты продолжились.