По меньшей мере 14 человек погибли при нападении на церковь в Буркина-Фасо

По данным местных служб безопасности, которые приводит агентство Франс Пресс, вооруженные люди напали на прихожан одной из деревенских церквей в то время, как там проходила месса. Среди погибший – священники и дети.

В последние несколько лет северные районы страны регулярно подвергаются атакам джихадистов. За минувшие годы от их рук, по некоторым подсчетам, погибли более 600 человек. В ответ на активизацию боевиков армия проводит антитеррористические операции.