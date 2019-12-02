Премьер-министр Мальты объявил о своем намерении уйти в отставку

Это произошло на фоне массовых протестов в связи с расследованием убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции. Джозеф Мускат сообщил, что планирует покинуть пост в середине зимы:

-Я напишу председателю лейбористской партии, чтобы с 12 января 2020 года они начинали поиск нового лидера. В этот день я уйду с поста лидера лейбористской партии. В последующие дни я уйду в отставку с поста премьер-министра. Таким образом, нашей стране предстоит недолго, около месяца, подождать, когда лейбористская партия выберет нового лидера и нового премьер-министра. Я также проинформировал об этом Президента Республики

Джозеф Мускат пояснил, что это то решение, которое сейчас необходимо стране.