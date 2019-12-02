Питерский Зенит выиграл дерби двух столиц у московского Спартака и упрочил лидерство в чемпионате России

Встреча стала продолжением конфликта фанатов Спартака с нападающим Артемом Дзюбой. Полицейские выступили на стороне игрока.

Полиция сделала все возможное, что предотвратить продолжение обструкции, которую болельщики Спартака устраивают Дзюбе. Нецензурные скандирования начались еще на матче сборной России с Сан-Марино и продолжились на игре с Уралом. Петербург подготовился. За день до встречи после игры дублирующих составов было задержано 8 человек, причем их выкрики Нецензурные не были. На самой игре организаторы применили глушилки. Заряды против Дзюбы перебивались записанным шумом трибун. Сам Дзюба ответил по футбольному. Именно он создал ситуацию, в которой Илья Кутепов отправил мяч в собственные ворота. Гол так и остался единственным. Зенит победил. После матча Дзюба имел право торжествовать. Одни лают и хрюкают, в другие побеждают – сказал он.



Почти весь второй тайм Зенит играл вдесятером, из-за удаления Оздоева.