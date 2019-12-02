Перевести деньги из России в Таджикистан с этого вторника станет почти невозможно

Это связано с новыми правилами Национального банка республики.

Таджикистан является вторым по объему рынком денежных переводов из России после Узбекистана. Национальная система переводов в республике создана минувшей осенью. Платежные системы должны были открыть счета в Нацбанке и переводить деньги туда. Зарегистрироваться успела лишь компания «Юниаструм». Крупные игроки, вроде «Вестерн Юнион», «Золотой короны», MoneyGram и Contact, в списке Банка Таджикистана пока не значатся. Отсрочку им не предоставили, пишет газета «Коммерсантъ». Интеграция может затянуться из-за отсутствия опыта применения подобной системы.

Банковские переводы едва ли смогут стать альтернативой, поскольку банковские карты есть только у четверти граждан Таджикистана. Работающие в России гастарбайтеры могут использовать для переводов менее контролируемые каналы, например, криптовалюту.

Объем переводов из России в Таджикистан оценивается в 2.5 миллиарда долларов ежегодно.