Китай в ответ на принятие в США закона по Гонконгу ввёл санкции

Jни коснулись ряда неправительственных американских организаций, включая Human Rights Watch. Об этом со ссылкой на МИД КНР пишет РИА «Новости».

Ранее Дональд Трамп подписал два закона, направленных на поддержку протестующих в специальном административном районе Китая. На это фоне торговые переговоры между США и Китаем приостановились. Об этом сообщает информационный портал «Аксиос» со ссылкой на источники в Белом доме.