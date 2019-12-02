США намерены до конца года ввести санкции против компаний, которые строят газопровод «Северный поток-2»

Положение об ограничительных мерах хотят включить в военный бюджет.

Санкции затронут компании, которые прокладывают трубы по дну Балтийского моря. Под ограничения может попасть швейцарская Allseas, она как раз на этом специализируется. Под угрозой оказались и несколько немецких компаний, пишет газета Bild со ссылкой на осведомлённые источники. Проект закона о санкциях подготовили сенаторы Тед Круз и Джин Шахин. Ограничительные меры в отношении участников строительства «Северного потока-2» неизбежны, подтвердил глава комитета по международным делам Сената Джим Риш. Положения о санкциях пропишут в военном бюджете США. Сенатор пояснил, что времени на подготовку отдельного документа у властей не остаётся. В США опасаются, что Россия достроит газопровод в ближайшие месяцы, а возможно недели. На прошлой неделе вице-премьер Дмитрий Козак сообщил Интерфаксу, что труба заработает через полгода. Несмотря на это США могут принять военный бюджет по данным Bild до 25 декабря.

Газопровод пройдёт по дну Балтики через территории России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Против реализации проекта газопровода активно выступают власти США, Польши, Украины и стран Прибалтики. Стоимость трубы оценивают в девять с половиной миллиардов евро.