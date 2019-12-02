Президент США Дональд Трамп сегодня пребывает в Лондон на саммит НАТО

От самого главного критика североатлантического альянса в этот раз можно ожидать смягчения тона — и все из-за президента Франции Эммануэля Макрона.

Отношение Дональда Трампа к Эмануэлю Макрону, с которым у него два года назад сложился настоящий броманс, заметно охладело в последнее время, пишет издание Аксиос. И недавние комментарии французского президента о том, что «мозг НАТО мертв» и что при нынешнем лидере США Вашингтон повернулся к Европе спиной, привели Трампа в еще большее раздражение. По иронии, это может вызвать более позитивные слова президента США о НАТО в этот раз. В 2017 году Трамп отказался подтвердить силу пятой статьи устава североатлантического договора, а в прошлом году пригрозил выйти из НАТО, если европейские страны не увеличат свои расходы. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу выпустил данные о том, что к концу 2020 года страны Европы увеличат взносы на 130 миллиардов долларов по сравнению с 2016-м.

Саммит НАТО проходит в Лондоне, где через десять дней состоятся парламентские выборы, от которых зависит судьба британского премьер-министра Бориса Джонсона и Брекзита. Трамп уже давно публично комментирует внутренние дела Великобритании и выступает за ее выход из Евросоюза. Но несмотря на это, Джонсон не хочет, чтобы американский президент высказывался в этот раз, так как британцы Трампа очень не любят, а у Джонсона сейчас хорошие рейтинги.

В рамках саммита НАТО у Дональда Трампа состоятся переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмануэлем Макроном.

Через неделю после саммита НАТО в Париже пройдет встреча в формате Нормандской четверки с участием Франции, Германии, Украины и России.