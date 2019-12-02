КНДР построила на своей территории десятки площадок для пусков ракет

По данным источников издания Asahi Shimbun, из-за этого иностранным разведкам будет сложней определить место очередного запуска.

К строительству площадок для пуска ракет КНДР приступила этим летом. Почти за полгода было подготовлено несколько десятков таких объектов. По данным источников Asahi Shimbun, площадки представляют собой бетонные поверхности длиной и шириной в несколько десятков метров. На них можно размещать мобильные пусковые установки для запуска различных типов ракет, в том числе межконтинентальных. Газета отмечает, что объекты заливают бетоном, поскольку их запуск с земли может привести к поломке пусковых установок, а также повлиять на траекторию снарядов. Собеседники издания утверждают, что благодаря множеству площадок по всей стране иностранным разведкам будет сложнее определить конкретное место, из которого был произведен тот или иной запуск.



Об очередных ракетных испытаниях в КНДР стало известно 28 ноября. Эти пуски стали уже 13-ми по счету с начала года.

Ранее стало известно, что США усилили наблюдение за Северной Кореей с помощью самолетов-разведчиков.