В Забайкальском крае сегодня объявлен траур по погибшим в результате аварии автобуса

Губернатор региона призвал жителей помочь пострадавшим и родным погибших. Об этом Александр Осипов сказал в видеообращении.
Ранее Александр Осипов отмечал, что по предварительным данным все документы на автобус были в порядке.
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Губернатор региона призвал жителей помочь пострадавшим и родным погибших. Об этом Александр Осипов сказал в видеообращении.
Ранее Александр Осипов отмечал, что по предварительным данным все документы на автобус были в порядке.