В московском киноцентре «Соловей» накануне прошел последний сеанс

Посетителям бесплатно показали фильм Чарли Чаплина «Великий диктатор». Именно эта картина была продемонстрирована зрителям 30 лет назад на открытии кинотеатра. С сегодняшнего дня «Соловей» официально прекращает свою работу и уже в этом месяце может быть снесен.

Ранее в Москве проходили митинги против закрытия киноцентра. Собственник здания сообщил «Эху», что функции кинотеатра будут сохранены и на новом месте. В старом помещении, по его словам, кинозалы нельзя было оставить из-за требований пожарной безопасности.