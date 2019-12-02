В Забайкальском крае объявлен траур из-за ДТП с автобусом, жертвами которого стали 19 человек

Сегодня по распоряжению губернатора на всей территории региона приспущены государственные флаги и отменены развлекательные передачи и мероприятия – об этом говорится на официальном сайте края.

Сообщается также, что родственники погибших смогут получить по 1 миллиону рублей из регионального бюджета, и по 2 миллиона страховых выплат.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал детально расследовать все обстоятельства смертельного ДТП в Забайкалье. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Главный следователь также потребовал провести расследование в максимально сжатые сроки, чтобы виновные не смогли скрыться от ответственности.

Вчера автобус, следовавший по маршруту Чита – Сретенск, упал с моста на лед и перевернулся. По предварительным данным причиной аварии могло стать лопнувшее колесо.