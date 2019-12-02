В Лондоне снова открыли движение по мосту, на котором был совершён теракт

Соответствующее сообщение появилось в Твиттере местной полиции. В прошлую пятницу на лондонском мосту на прохожих напал мужчина с ножом. Он убил двух и ранил трёх человек. На теле подозреваемого оказался муляж взрывного устройства. Нападавшего застрелили прибывшие на место ЧП полицейские. Как выяснилось позже, подозреваемый ранее был осуждён за преступление, связанное с терроризмом, и год назад вышел из тюрьмы.