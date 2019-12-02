Россия создаст на границе сплошное радиолокационное поле для обнаружения крылатых ракет и авиации

В новую систему войдут загоризонтные станции типа «Контейнер». Первая из них заработала в Мордовии накануне. Она способна отследить массовый взлетсамолетов или ракетные пуски на на дальности около 2 тысяч километров от западных и южных границ страны – рассказали в Минобороны. В дальнейшем военные рассматривают возможность контроля воздушного пространства со стороны Арктики.