Россия создаст на границе сплошное радиолокационное поле для обнаружения крылатых ракет и авиации

В новую систему войдут загоризонтные станции типа «Контейнер». Первая из них заработала в Мордовии накануне. Она способна отследить массовый взлетсамолетов или ракетные пуски на на дальности около 2 тысяч километров от западных и южных границ страны – рассказали в Минобороны. В дальнейшем военные рассматривают возможность контроля воздушного пространства со стороны Арктики.
2019-12-02T08:15:00+03:00
2019-12-02T08:15:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:15, 02 декабря 2019
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