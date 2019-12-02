Московский городской суд рассмотрит жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие следователей

За пять месяцев в его деле так и не появилось подозреваемых. В жалобе сказано, что следователь до сих пор не признал Ивана Голунова потерпевшим и не ознакомил его с материалами дела. При этом, с минувшего сентября расследование фактически прекращено, — говорил адвокат журналиста Сергей Бадамшин. По его словам, суд должен признать такие действия сотрудников правоохранительных органов незаконными.

Полицейские задержали Ивана Голунова в Москве 6-го июня. В МВД утверждали, что при и личном досмотре и при обыске в квартире журналиста были изъяты запрещенные наркотические вещества. Тем не менее, экспертиза показала, что задержанный к ним не притрагивался. Сам Голунов говорил, что наркотики ему подбросили в связи с одним из его расследований о ритуальном бизнесе.

Из-за этого дела минувшим летом должности потеряли два генерал-майора полиции. Это Андрей Пучков, который возглавлял УВД по ЗАО и Юрий Девяткин, который работал начальником управления по контролю за оборотом наркотиков главного управления МВД по Москве.

Изначально заседание должно было состояться в прошлую пятницу, но его перенесли из-за чрезвычайной ситуации. В тот день в столице эвакуировали пять различных зданий, включая Мосгорсуд. По данным «Интерфакса», это произошло из-за сообщений о минировании.