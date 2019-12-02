Санкции США против проекта «Северный поток-2» могут утвердить до конца года

По предварительным данным, они будут действовать против компаний-участниц проекта. Законопроект, предусматривающий введение санкций, подготовили сенаторы Тед Круз и Джин Шахин. Он предусматривает запрет на въезд в США и заморозку активов для тех, кто продает или сдает в аренду суда, которые используются для прокладки глубоководных трубопроводов.

По данным таблоида Bild, под санкции может попасть швейцарская компания Allseas, а также ряд немецких компаний-партнеров «Газпрома». Источник издания отметил, что цель американских законодателей — полное прекращение строительства газопровода.

Положение об ограничительных мерах, вероятно, войдет в военный бюджет США. Нестандартный способ принятия санкций связан со сжатыми сроками: «Северный поток-2» могут достроить уже в ближайшие месяцы, а времени на подготовку отдельного документа уже не остается. По данным Bild, военный бюджет будет принят до 25 декабря.

Сам газопровод «Северный поток-2» должен заработать в середине следующего года.