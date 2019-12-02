Сегодня станет известен обладатель «Золотого мяча»

Это главная персональная футбольная награды мира, которую вручает еженедельник France Football. Все идет к тому, что Лионель Месси получит приз в шестой раз. Недавно аргентинского футболиста признали лучшим плеймейкером мира, а теперь он претендует на привычную награду, которую получил впервые 10 лет назад.

За это время Месси делил мяч с Криштиану Роналду, который и сегодня среди 30 претендентов, имена которых были обнародованы 21 октября. Основными конкурентами Месси называют прежде всего защитника «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджила ван Дейка, а также Криштиану Роналду и нападающего «Ливерпуля» Моххамеда Салаха.

Букмекеры считают, что шансы Месси в пять раз выше, чем у ван Дейка и в 11, чем у Криштиану и Салаха. Тренер «Барселоны» Эрнесто Валверде выразил общее мнение, сказав — давайте отдадим «Мяч» Месси и дело с концом.

Церемония начнется в 22.30 по московскому времени. Трансляция на телеканале «Матч ТВ».