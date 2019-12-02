Борис Джонсон намерен ужесточить наказание для людей, осужденных за насильственные преступления и терроризм

Об этом он сказал после теракта в Лондоне. На прошлой неделе британец пакистанского происхождения Усман Хан с двумя ножами в руках напал на прохожих у Лондонского моста. Ему удалось ранить пятерых человек, двое скончались. Террориста обезвредили прохожие, позже его застрелили полицейские.

Усман Хан был осужден по обвинению в террористической деятельности. Но позже освобожден досрочно. Свыше 70 человек, ранее осужденных по связанным с терроризмом статьям британского законодательства, были освобождены условно-досрочно и в настоящий момент находятся на свободе, сказал Джонсон в интервью ВВС: «Их 74. Уверен, люди понимают, что эти лица находятся под нашим пристальным наблюдением. Мы следим за ними, чтобы гарантировать отсутствие какой-либо угрозы для общества».

Борис Джонсон также собирается увеличить финансирование тюремной системы страны.