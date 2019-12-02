Рассмотрение дела Павла Новикова продолжится в Тверском суде

Его обвиняют в нападении на полицейского на акции 27 июля. Фигурант вину признал. Расследование дела Павла Новикова — 32-летнего стоматолога из Москвы — побило все рекорды. Его провели меньше чем за два дня. Задержали утром 29-го октября, предъявили обвинение и уже на следующий вечер рапортовали о завершении следствия.

По версии СК, Новиков на акции 27 июля в центре Москвы дважды ударил пластиковой бутылкой с жидкостью полицейского по фамилии Широкий: сначала по голове, затем по руке. Всё произошло в Столешниковом переулке. Несмотря на то, что на голове сотрудника полиции был шлем, он испытал физическую боль, уверяют в Следственном комитете.

Фигурант так называемого «московского дела» сначала вину не признал. Новиков сказал, что у него не было доступа к адвокату. И то, что он подписал, не имеет ничего общего с реальностью. Однако в первый же день рассмотрения дела по существу полностью признал вину.

Заседание тогда отложили, поскольку потерпевший полицейский и свидетель обвинения на него не пришли. Новиков по решению Басманного суда арестован до конца года.

По так называемому «московскому делу» проходит больше 20 человек. Некоторые уже получили реальные сроки.