Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты обвиняемого в экстремизме Егора Жукова на ограничение в сроках ознакомления с делом

Адвокаты фигуранта «московского дела» недовольны тем, что студенту ВШЭ дали на изучение материалов всего один день. Хотя изначально, в конце октября, речь шла о более чем недельном сроке. Однако, по словам адвоката Жукова Леонида Соловьева, следователь предложил защите подписать протокол о том, что с делом они уже ознакомились.

После отказа же, утверждает защитник, следователь договорился с судьей о проведении заседания на следующий день, где он смог бы заявить свое ходатайство. В результате Басманный суд удовлетворил ходатайство гособвинения, и срок изучения материалов дела для Жукова и его адвокатов ограничили до одного дня. Это решение защита обжаловала.

Жукова изначально обвиняли в участии в массовых беспорядках во время протестной акции 27 июля: следствие ссылалось на видео, на котором неизвестный человек «делал жесты направо». Студента ВШЭ поместили в СИЗО. Позднее его перевели под домашний арест и сняли обвинение в участии в беспорядках, но предъявили новое — в призывах к экстремизму на своем YouTube-канале. Жуков эти претензии не признает.

Во вторник дело Егора Жукова по существу должен начать рассматривать Кунцевский районный суд.