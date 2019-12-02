Сегодня двумя матчами заканчивается 18 тур чемпионата России по футболу

После поражения от «Динамо» «Локомотив» может потерять второе место в таблице. У путейцев осталось 34 очка, «Краснодар» и ЦСКА пока набрали по 33 и сегодня сыграют свои матчи. «Краснодар» после четырех ничьих подряд победил в прошлом туре тульский «Арсенал», а сегодня играет с «Тамбовом», причем на своем поле.

С одной стороны дебютанты Лиги пребывают на предпоследнем месте в таблице, с другой стороны, команда одержала три победы подряд перед поражением в предыдущем туре, так что игра несколько освежилась. ЦСКА встречается как раз с тульским «Арсеналом».

Туляки стоят несколько выше в таблице — они одиннадцатые, но при этом в двух последних турах уступили «Зениту» и «Краснодару». Разумеется, лидеры являются фаворитами, но они играли в Еврокубках в середине недели, так что просто им не будет.

Матч между ЦСКА и «Арсеналом» покажет канал «Матч ТВ», начиная с 19 часов 30 минут.