Она традиционно идет вслед за «Черной пятницей», открывающей предрождественский сезон распродаж в торговых центрах. «Киберпонедельник» был придуман 14 лет назад в США интернет-продавцами с целью привлечь к себе покупателей, привыкших совершать покупки традиционным способом – в торговых центрах. Как отмечает «Голос Америки», у многих американцев не было домашнего интернета: в сеть выходили с рабочих компьютеров.

Таким образом, понедельник как первый рабочий день недели онлайн-продавцы посчитали идеальным днем для того, чтобы собрать максимальное количество покупателей. С тех пор интернет-оборот «Киберпонедельника» в Штатах вырос с нескольких сотен миллионов до почти 8 млрд долларов в прошлом году – это рекорд.

Эксперты считают, что в этом году американцы могут его побить и совершить покупок почти на 9,5 млрд долларов. К слову, по данным телеканала CNBC, в прошедшую несколько дней назад «Черную пятницу» жители США в интернет-магазинах потратили чуть менее 7,5 млрд долларов – и это также рекорд. «Киберпонедельник» же пройдет, помимо США, также в странах Евросоюза, Австралии, Японии, Канаде и ряде других стран.

В России «Киберпонедельник» традиционно проходит в конце января.