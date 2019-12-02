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06:01, 02 декабря 2019

Магистральный газопровод «Сила Сибири» запустят сегодня

Он нужен для доставки сырья из Иркутской области в Китай. «Сила Сибири» — это совместный проект «Газпрома» и китайской национальной корпорации CNPC. По данным «Интерфакса», он стоил более триллиона рублей. При этом еще на стадии планирования были эксперты, которые считали, что для российской стороны этот договор не так выгоден, как для соседей.

Сайт РБК писал, что газ будут продавать с минимальной рентабельностью, а опрошенные газетой «Ведомости» специалисты утверждали, что если таможенная пошлина в 30% не изменится, то газопровод может не окупиться.

Тем не менее, в минувшем октябре президент Владимир Путин отметил, что хотя Китай и «сложный переговорщик», странам удалось прийти к соглашению, которое учитывает интересы обоих государств.
Протяженность газопровода составляет примерно три тысячи километров. Он проходит по Иркутской и Амурской областям, а также по территории республики Саха.

По случаю открытия ожидается торжественная церемония. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что по этому случаю состоится телемост с участием Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня.



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