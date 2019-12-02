В Забайкальском крае объявлен траур по погибшим в результате аварии автобуса

В регионе отменены развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги.

Губернатор Забайкальского края призвал жителей региона помочь пострадавшим и родным погибших в аварии с автобусом. Об этом Александр Осипов сказал в видеообращении. Накануне он отмечал, что все документы на автобус, который упал с моста на лед, по предварительным данным, были в порядке.

Скорее всего, причиной трагедии стало состояние дороги, сказал «Эху Москвы» автоэксперт Сергей Асланян. Он заметил, что в подобных ситуациях российским чиновникам выгоднее обвинить перевозчика и просто лишить его лицензии.