Еврокомиссия нашла конфликт интересов у чешского премьера Андрея Бабиша

Согласно проведенному аудиту, глава правительства и долларовый миллиардер нарушает действующие нормы Евросоюза. В отчете, который подготовили в Брюсселе, говорится, что Бабиш на посту премьера может воздействовать на распределение дотаций из госбюджета и фондов Евросоюза в пользу связанных с ним компаний. Сам премьер обвинения отвергает, передает агентство ТАСС. Бабиш настаивает, что занимается исключительно политической деятельностью.
2019-12-02T05:03:00+03:00
2019-12-02T04:43:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:03, 02 декабря 2019
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