Еврокомиссия нашла конфликт интересов у чешского премьера Андрея Бабиша

Согласно проведенному аудиту, глава правительства и долларовый миллиардер нарушает действующие нормы Евросоюза. В отчете, который подготовили в Брюсселе, говорится, что Бабиш на посту премьера может воздействовать на распределение дотаций из госбюджета и фондов Евросоюза в пользу связанных с ним компаний. Сам премьер обвинения отвергает, передает агентство ТАСС. Бабиш настаивает, что занимается исключительно политической деятельностью.