Чукотский автономный округ признан регионом с самыми высокими зарплатами

Почти треть работников здесь получают от 100 тыс. руб. в месяц, передает агентство РИА Новости. Второе место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где доля высокооплачиваемых сотрудников чуть менее 32%. Москва оказалась только на третьем месте. В прошлом году столица была на пятой строчке. Минимальная доля россиян, зарабатывающих от 100 тыс. руб., наблюдается в Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Мордовии, Псковской, Орловской и Ивановской областях. При этом в 25 регионах России доля граждан, получающих меньше 15 тыс. руб., составляет более одной пятой части. В прошлом году в этом списке было 59 субъектов Федерации.
2019-12-02T05:03:00+03:00
2019-12-02T04:43:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:03, 02 декабря 2019
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