Полиция отпустила одну из задержанных в московском киноцентре «Соловей»

Накануне три девушки выступили против его сноса. Одна из них приковала себя наручниками к креслу в зале, пишет сайт «ОВД-Инфо». «Соловей» закончил свою работу. Накануне там прошел последний киносеанс. Москвичи выступали против сноса киноцентра. Владелец киноцентра Вадим Меркин сказал ранее «Эху», что в новом здании будет кинотеатр, больше и лучше нынешнего.