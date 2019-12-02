Полиция отпустила одну из задержанных в московском киноцентре «Соловей»

Накануне три девушки выступили против его сноса. Одна из них приковала себя наручниками к креслу в зале, пишет сайт «ОВД-Инфо». «Соловей» закончил свою работу. Накануне там прошел последний киносеанс. Москвичи выступали против сноса киноцентра. Владелец киноцентра Вадим Меркин сказал ранее «Эху», что в новом здании будет кинотеатр, больше и лучше нынешнего.
2019-12-02T05:03:00+03:00
2019-12-02T04:42:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:03, 02 декабря 2019
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