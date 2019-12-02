Девять человек стали жертвами давки на подпольной дискотеке в бразильском Сан-Паулу

Еще семеро пострадали. Паника началась после того, как двое неизвестных обстреляли полицейских и попытались скрыться в толпе. В тот момент там собралось около 5 тыс. человек. По словам стражей порядка, которых приводит агентство ТАСС, люди падали на лестнице, другие бежали прямо по ним.