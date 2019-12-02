Девять человек стали жертвами давки на подпольной дискотеке в бразильском Сан-Паулу

Еще семеро пострадали. Паника началась после того, как двое неизвестных обстреляли полицейских и попытались скрыться в толпе. В тот момент там собралось около 5 тыс. человек. По словам стражей порядка, которых приводит агентство ТАСС, люди падали на лестнице, другие бежали прямо по ним.
2019-12-02T05:03:00+03:00
2019-12-02T04:42:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:03, 02 декабря 2019
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