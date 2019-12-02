Представители американской администрации не будут участвовать в слушаниях по вопросу об импичменте президента

Они назначены на среду. Юрисконсульт Белого дома Пэт Сиполлоне напомнил конгрессменам, что до сих пор не назначены свидетели, и остается неясным, обеспечит ли юридический комитет президенту справедливый процесс путем проведения дополнительных слушаний. На заседании в среду должны выступить эксперты в области права.
2019-12-02T05:03:00+03:00
2019-12-02T04:41:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:03, 02 декабря 2019
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