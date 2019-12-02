Представители американской администрации не будут участвовать в слушаниях по вопросу об импичменте президента

Они назначены на среду. Юрисконсульт Белого дома Пэт Сиполлоне напомнил конгрессменам, что до сих пор не назначены свидетели, и остается неясным, обеспечит ли юридический комитет президенту справедливый процесс путем проведения дополнительных слушаний. На заседании в среду должны выступить эксперты в области права.