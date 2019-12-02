Американский Сенат планирует принять санкции против газопровода «Северный поток-2» до конца года

Соответствующий пункт включен в закон о военном бюджете на следующий год, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на свои источники. Санкции планируют ввести против компаний-участниц проекта. США выступают против нового газопровода из России в Европу. Вашингтон ранее неоднократно грозил санкциями против проекта и его европейских участников.