Гонкой в Абу-Даби завершился чемпионат мира по автогонкам «Формула-1»

Победителем еще за несколько этапов до финального стал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Он же был победителем и Гран-при Абу-Даби. Второе место в гонке накануне занял пилот «Ред булл» Макс Ферстаппен, третье — Шарль Леклер из «Феррари». Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал девятым. В общем зачете на втором месте оказался партнер Хэмилтона по «Мерседесу» финн Валттери Боттас, третьим — Ферстаппен. Следующий сезон «Формулы-1» стартует в марте этапом в Австралии.
2019-12-02T04:03:00+03:00
2019-12-02T04:13:36+03:00
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04:03, 02 декабря 2019
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