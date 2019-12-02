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04:03, 02 декабря 2019

Глушилки применили против фанатов «Спартака» на матче московского клуба с питерским «Зенитом»

Как пишет газета «Спорт-Экспресс», специальные колонки, которые висели над трибунами колонки, раньше на петербургской «Газпром Арене» не использовали. Их задействовали накануне после того, как болельщики скандировали оскорбления против нападающего питерцев Артема Дзюбы. Кроме того, после игры, по словам самих фанатов «красно-белых», их не выпускали сразу со стадиона. Сотрудники силовых структур преградили выход, и не разрешали покинуть трибуны даже при наличии у людей билетов на поезд. За несколько часов до игры в Петербурге были задержаны чуть менее ста болельщиков «Спартака». Сама встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу питерцев.



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