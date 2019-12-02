В Москве закрылся киноцентр «Соловей»

Накануне вечером он провел последний кинопоказ. Для этого выбрали картину Чарли Чаплина «Великий диктатор». С этого фильма 30 лет назад началась история одного из крупнейших кинотеатров Восточной Европы. В «Соловье» работали 24 кинозала. Больше года назад собственник здания получил разрешение на строительство гостиницы. Новость о возможном сносе здания вызвала резонанс, москвичи проводили митинги против таких планов. Владелец киноцентра Вадим Меркин сказал «Эху», что в новом здании будет кинотеатр, причем больше и лучше нынешнего. Нынешнее здание, добавил он, не отвечает требованиям безопасности.