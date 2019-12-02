Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов пожаловался президенту на силовиков

Он просит Владимира Путина провести проверку законности и обоснованности преследования некоторых бизнесменов по статье об организации преступного сообщества. В экономических делах эта статья давно превратилась в средство давления, приводит слова Титова газета «Ведомости». Сам Путин давно признал наличие этой проблемы и раздал поручения ее решить – сначала к августу, потом перенесли на декабрь, напоминает бизнес-омбудсмен.
2019-12-02T04:03:00+03:00
2019-12-02T04:12:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:03, 02 декабря 2019
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