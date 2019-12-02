Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов пожаловался президенту на силовиков

Он просит Владимира Путина провести проверку законности и обоснованности преследования некоторых бизнесменов по статье об организации преступного сообщества. В экономических делах эта статья давно превратилась в средство давления, приводит слова Титова газета «Ведомости». Сам Путин давно признал наличие этой проблемы и раздал поручения ее решить – сначала к августу, потом перенесли на декабрь, напоминает бизнес-омбудсмен.