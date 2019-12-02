Российская авиация может быть причастна к атаке на лагерь беженцев в Сирии, утверждает газета The New York Times

Инцидент, о котором идет речь, произошел в августе в районе города Хасс. В результате авиаудара погибли 19 человек. Газета ссылается на фотографии и видеозаписи очевидцев с места событий, записи переговоров пилотов и журналы полетов, полученные от наблюдателей в Сирии. По словам авторов расследования, пилот подтвердил авиаудар, сказав по-русски «Отправил». Российская сторона публикацию пока не комментировала. Ранее Москва отрицала причастность своих военно-воздушных сил к ударам по мирным жителям.
2019-12-02T04:03:00+03:00
2019-12-02T04:11:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:03, 02 декабря 2019
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