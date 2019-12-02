Массовая драка произошла на турнире по боевому самбо в Назрани

Она началась с конфликта во время схватки чеченского и ингушского спортсменов, пишет интернет-издание Sport24. Один из борцов толкнул другого, после чего на татами выбежали тренерские группы, за ними следом болельщики. Никто не пострадал. Очевидцы заверили, что стычка возникла из-за спортивных разногласий, никаких межнациональных подтекстов не было.
2019-12-02T03:03:00+03:00
2019-12-02T03:07:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2546981-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:03, 02 декабря 2019
Загрузка комментариев...