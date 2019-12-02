Массовая драка произошла на турнире по боевому самбо в Назрани

Она началась с конфликта во время схватки чеченского и ингушского спортсменов, пишет интернет-издание Sport24. Один из борцов толкнул другого, после чего на татами выбежали тренерские группы, за ними следом болельщики. Никто не пострадал. Очевидцы заверили, что стычка возникла из-за спортивных разногласий, никаких межнациональных подтекстов не было.