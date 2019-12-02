Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди ушел со своего поста на фоне двухмесячных протестов

Накануне парламент республики принял его отставку. Минувший четверг стал самым кровавым днем с момента начала протестов. Как передает ВВС, в Багдаде, Наджафе и Насирии в результате столкновений погибли не менее 40 человек. Жители Ирака с начала октября выступают против коррупции, безработицы, тяжелого экономического положения. Абдул-Махди пробыл на посту около года. Он пришел с обещанием провести реформы, которое не сдержал.