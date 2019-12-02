Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди ушел со своего поста на фоне двухмесячных протестов

Накануне парламент республики принял его отставку. Минувший четверг стал самым кровавым днем с момента начала протестов. Как передает ВВС, в Багдаде, Наджафе и Насирии в результате столкновений погибли не менее 40 человек. Жители Ирака с начала октября выступают против коррупции, безработицы, тяжелого экономического положения. Абдул-Махди пробыл на посту около года. Он пришел с обещанием провести реформы, которое не сдержал.
2019-12-02T03:03:00+03:00
2019-12-02T03:06:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:03, 02 декабря 2019
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