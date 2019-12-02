Выросло число жертв аварии с туристическим автобусом в Тунисе

По данным местной радиостанции «Мозаик ФМ», в результате ДТП погибли 26 человек. По предварительным данным, автобус перевернулся на дороге и скатился по крутому склону у населенного пункта Амдун на северо-западе страны. Машина принадлежала частному туристическому агентству и направлялась из столицы страны в город Айн-Драхма, передает агентство ТАСС. Автобус перевозил более 40 пассажиров, в основном студентов из столичных пригородов.
2019-12-02T03:03:00+03:00
2019-12-02T03:06:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:03, 02 декабря 2019
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