Выросло число жертв аварии с туристическим автобусом в Тунисе

По данным местной радиостанции «Мозаик ФМ», в результате ДТП погибли 26 человек. По предварительным данным, автобус перевернулся на дороге и скатился по крутому склону у населенного пункта Амдун на северо-западе страны. Машина принадлежала частному туристическому агентству и направлялась из столицы страны в город Айн-Драхма, передает агентство ТАСС. Автобус перевозил более 40 пассажиров, в основном студентов из столичных пригородов.