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03:03, 02 декабря 2019

Руководство Новочеркасска ищет новых врачей в специализированную инфекционную больницу города

В администрации Ростовской области объявили, что готовы предоставить медикам жилье, рассматривается вопрос о единовременной выплате 1 млн. рублей. Ранее из лечебного заведения уволились все врачи, был приостановлен прием пациентов. Часть из них будут пока что лечить в Аксае или Ростове-на-Дону.
В больнице Новочеркасска работали три врача. По штатному расписанию там должны были работать двое завотделением и пятеро медиков.



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