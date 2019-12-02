Денежные переводы из России в Таджикистан могут остановиться с завтрашнего дня

Как пишет газета «КоммерсантЪ» всю прошлую неделю финансовые регуляторы обеих стран вели переговоры с участниками рынка, но прийти к консенсусу не удалось. Нацбанк Таджикистана отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую. Без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, что обеспечивают 90% переводов из России в Таджикистан, подключение не завершил. Их ежегодный общий объем составляет около $2,5 млрд. в год. Будут ли российские финансовые власти применять ответные меры, пока неизвестно, пишет газета. И добавляет, что у Москвы такое право есть.
2019-12-02T03:03:00+03:00
2019-12-02T03:04:26+03:00
https://echo.msk.ru/news/2546973-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:03, 02 декабря 2019
Загрузка комментариев...