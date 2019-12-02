Московские полицейские задержали трех девушек в киноцентре «Соловей»

Одна из них приковала себя наручниками к креслу зала в знак протеста против сноса кинотеатра. Двух задержанных доставили в ОВД по Пресненскому району, для приковавшей себя в зале вызвали сотрудников МЧС, чтобы они сломали наручники, пишет сайт «ОВД-Инфо». По словам одной из участниц акции, их собираются обвинить в мелком хулиганстве. Киноцентр «Соловей» накануне закончил свою работу. Москвичи выступали против сноса здания. Владелец киноцентра Вадим Меркин сказал «Эху», что в новом здании будет кинотеатр, причем больше и лучше нынешнего. Нынешнее здание, добавил он, не отвечает требованиям безопасности.