В Париже сегодня должны вручить награду лучшему футболисту мира по версии французского журнала France Football

Главными фаворитами в борьбе за «Золотой мяч» называют Вирджила ван Дейка из «Ливерпуля» и Лионеля Месси из «Барселоны». Испанская пресса утверждает со ссылкой на свои источники, что представители France Football уведомили 32-летнего аргентинца о том, что именно он станет лауреатом. У Мессии в активе уже есть пять «Золотых мячей».
2019-12-02T02:03:00+03:00
2019-12-02T02:05:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:03, 02 декабря 2019
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