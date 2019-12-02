В Париже сегодня должны вручить награду лучшему футболисту мира по версии французского журнала France Football

Главными фаворитами в борьбе за «Золотой мяч» называют Вирджила ван Дейка из «Ливерпуля» и Лионеля Месси из «Барселоны». Испанская пресса утверждает со ссылкой на свои источники, что представители France Football уведомили 32-летнего аргентинца о том, что именно он станет лауреатом. У Мессии в активе уже есть пять «Золотых мячей».