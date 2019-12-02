Законопроект о виноделии раскритиковали в администрации президента России

Чиновники, как пишет газета «Ведомости», посчитали, что документ противоречит регламенту Евразийского экономического союза. Между тем Госдума уже приняла его в прошлом месяце в первом чтении. Главная цель документа — особая поддержка производства вина, которое на 100% сделано из российского винограда. Напитки, которые состоят из вина и добавок, должны содержать на этикетке фразу «Не является вином». Законопроект запрещает использовать для производства вина импортный виноград, вино, сусло, а также смешивать российское и импортное вино.