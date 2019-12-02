Минобороны России планирует создать сплошное радиолокационное поле вдоль границ страны

Такая система позволит заранее отследить пуски крылатых ракет, подъем в воздух боевой авиации и другие аэродинамические цели, пояснили представители ведомства. Сейчас в России действует сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. В новую систему войдут станции типа «Контейнер», первая из которых заступила накануне на боевое дежурство в Мордовии. Она отвечает за западные и южные границ России. Следующая станция, как передает агентство РИА Новости, должна прикрыть арктическое направление.