Минобороны России планирует создать сплошное радиолокационное поле вдоль границ страны

Такая система позволит заранее отследить пуски крылатых ракет, подъем в воздух боевой авиации и другие аэродинамические цели, пояснили представители ведомства. Сейчас в России действует сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. В новую систему войдут станции типа «Контейнер», первая из которых заступила накануне на боевое дежурство в Мордовии. Она отвечает за западные и южные границ России. Следующая станция, как передает агентство РИА Новости, должна прикрыть арктическое направление.
2019-12-02T02:03:00+03:00
2019-12-02T02:04:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:03, 02 декабря 2019
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