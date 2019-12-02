Мосгорсуд должен рассмотреть сегодня жалобу защиты студента ВШЭ Егора Жукова

Адвокаты оспаривают ограничение сроков ознакомления с делом. На это Басманный суд ранее отвел им всего день. Жукова обвиняли в участии в массовых беспорядках во время протестов минувшим летом. Позже его перевели под домашний арест и сменили статью обвинения – на призывы к экстремизму. Он вины не признает. Рассматривать его дело по существу уже завтра должен Кунцевский районный суд.