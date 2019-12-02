Мосгорсуд должен рассмотреть сегодня жалобу защиты студента ВШЭ Егора Жукова

Адвокаты оспаривают ограничение сроков ознакомления с делом. На это Басманный суд ранее отвел им всего день. Жукова обвиняли в участии в массовых беспорядках во время протестов минувшим летом. Позже его перевели под домашний арест и сменили статью обвинения – на призывы к экстремизму. Он вины не признает. Рассматривать его дело по существу уже завтра должен Кунцевский районный суд.
2019-12-02T02:03:00+03:00
2019-12-02T02:04:08+03:00
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02:03, 02 декабря 2019
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