Губернатор Забайкальского края призвал жителей региона помочь пострадавшим в ДТП с автобусом

В видеообращении Александр Осипов рассказал, что, по предварительным данным, в результате аварии погибли 19 человек, еще 19 доставлены в больницы. Он заверил, что краевая администрация также окажет помощь семьям погибших и пострадавших. Рейсовый автобус упал накануне с моста на лед в 60 км от города Сретенска. В автобусе находились более 40 человек. Причины аварии устанавливаются.
2019-12-02T02:03:00+03:00
2019-12-02T02:03:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:03, 02 декабря 2019
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