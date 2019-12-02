Губернатор Забайкальского края призвал жителей региона помочь пострадавшим в ДТП с автобусом

В видеообращении Александр Осипов рассказал, что, по предварительным данным, в результате аварии погибли 19 человек, еще 19 доставлены в больницы. Он заверил, что краевая администрация также окажет помощь семьям погибших и пострадавших. Рейсовый автобус упал накануне с моста на лед в 60 км от города Сретенска. В автобусе находились более 40 человек. Причины аварии устанавливаются.