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01:04, 02 декабря 2019

Конфликт разгорается между руководством Северной Осетии и архиепископом Аланским и Владикавказским Леонидом

Священник фактически обвинил власти республики в срыве подготовки к празднованию 1110-летия крещения Алании и в потворствовании неоязычеству, пишет газета «КоммерсантЪ». Об этом он сказал во время своей проповеди, на которой присутствовало порядка 1 тыс. человек. Официальной реакции руководства Северной Осетии на проповедь пока не последовало, пишет издание. Тем не менее, по сведениям газеты, сотрудники республиканской администрации попытались выйти на руководство епархии, чтобы потребовать прекратить «нагнетать ситуацию».



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