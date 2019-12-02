Акции против строительства целлюлозно-бумажного комбината прошли в ряде городов вблизи Рыбинского водохранилища

Их участники опасаются, что работа предприятия приведет к загрязнению Волги. В Рыбинске на митинг, по словам организаторов, вышли более 800 человек. Также, как пишет интернет-издание «7х7». протестовали в Ярославле, Тутаеве и Череповце. В компании «Свеза», которая планирует строительство завода, сказали ярославскому изданию «76.ру», что решение еще не принято. А сам проект проходит оценку и экспертизы.
2019-12-02T01:04:00+03:00
2019-12-02T01:06:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 02 декабря 2019
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