Акции против строительства целлюлозно-бумажного комбината прошли в ряде городов вблизи Рыбинского водохранилища

Их участники опасаются, что работа предприятия приведет к загрязнению Волги. В Рыбинске на митинг, по словам организаторов, вышли более 800 человек. Также, как пишет интернет-издание «7х7». протестовали в Ярославле, Тутаеве и Череповце. В компании «Свеза», которая планирует строительство завода, сказали ярославскому изданию «76.ру», что решение еще не принято. А сам проект проходит оценку и экспертизы.