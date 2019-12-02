Покушение не депутата областного совета произошло в Киеве

В результате обстрела автомобиля Range Rover в центре украинской столицы погиб трехлетний ребенок. Сообщается, что целью нападавших мог быть депутат от «Блока Петра Порошенко», бывший зампредседателя правления «Нафтогаза Украины» Вячеслав Соболев. Сам он подтвердил в эфире украинского телеканала ТСН, что находился за рулем машины, а погибший ребенок – его сын.
2019-12-02T01:04:00+03:00
2019-12-02T01:05:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 02 декабря 2019
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