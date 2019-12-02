Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат решил уйти в отставку

В телеобращении к гражданам он сказал, что попросит правящую Лейбористскую партию начать процесс выбора нового лидера в январе. Об этом Мускат объявил на фоне призывов уйти в связи с делом об убийстве журналиста Дафне Каруаны Галиции. Она погибла в результате взрыва автомобиля два года назад. Незадолго до гибели Галиция расследовала факты коррупции в окружении премьера.
2019-12-02T01:04:00+03:00
2019-12-02T01:05:32+03:00
https://echo.msk.ru/news/2546953-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:04, 02 декабря 2019
Загрузка комментариев...