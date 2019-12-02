Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат решил уйти в отставку

В телеобращении к гражданам он сказал, что попросит правящую Лейбористскую партию начать процесс выбора нового лидера в январе. Об этом Мускат объявил на фоне призывов уйти в связи с делом об убийстве журналиста Дафне Каруаны Галиции. Она погибла в результате взрыва автомобиля два года назад. Незадолго до гибели Галиция расследовала факты коррупции в окружении премьера.